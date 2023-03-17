На Кіровоградщині сталася пожежа: загинули 5 людей, серед них 3 дитини

Про це поінформували в ДСНС.

"17 березня о 01:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новоукраїнського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ", - зазначили в пресслужбі.

Уже на місці вогнеборці встановили, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. Так, від вогню загинули п'ятеро людей, серед них - 3 дитини.