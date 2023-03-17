На Кіровоградщині сталася пожежа: загинули 5 людей, серед них 3 дитини
Уночі 17 березня у селі Капітанівка на Кіровоградщині сталося займання: на місці пожежі загинули п'ятеро людей, серед них три дитини
Про це поінформували в ДСНС.
"17 березня о 01:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новоукраїнського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ", - зазначили в пресслужбі.
Уже на місці вогнеборці встановили, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. Так, від вогню загинули п'ятеро людей, серед них - 3 дитини.
- Нагадаємо, 12 березня у Вараському районі Рівненської області сталося займання, вогнеборці, гасячи пожежу, знайшли мертвого чоловіка.
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