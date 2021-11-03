На кліматичному саміті COP26 Україна підписала дві великі угоди

Під час міжнародного саміту COP26 у Глазго Україна взяла участь у підписанні двох угод, йдеться на офіційному сайті конференції.



У першій понад 100 світових лідерів пообіцяли зупинити вирубку лісів до 2030 року. Знищення дерев - важливий фактор, який сприяє глобальному потеплінню, оскільки ліси поглинають велику кількість нагрітого вуглекислого газу.



Обіцянку зберегти ліси підтримали країни з масштабними лісовими покривами, такі як Канада, Росія та Бразилія. Угоду профінансували сумою в $12 мільярдів у державному секторі та $7.2 мільярди в приватному.



Також учасники саміту підписали великий договір (Global Methane Pledge) про скорочення викидів метану на 30%. У той час як значна частина конференції присвячена проблемі викидів вуглекислого газу, метан також впливає на зростання температури та викликає серйозне занепокоєння у науковців. Тим не менш, серед підписантів немає держав, відповідальних за суттєвий відсоток викидів - Індії, Китаю та Росії.