На кліматичному саміті Україна протистоятиме російським спробам легалізувати окупацію Криму

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі телеканалу "Дом".



Вона зазначила, що внесення тимчасово окупованого Криму до російських звітів є стандартною та зрозумілою політикою Російської Федерації щодо легалізації окупованих територій через будь-які інструменти.



"Це стосується і кліматичної Конференції, і Поштового Союзу, і будь-якого міжнародного майданчика, де можна просувати таку псевдолегалізацію… Ми розуміємо цю політику, тому на всіх заходах порядку денного (Конференції ООН у Глазго, – Ред.) є представники української делегації, які обстоюють позицію щодо неможливості включення української території у звіти Російської Федерації і щодо необхідності посилання в кожній позиції на резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України", - заявила міністерка.



За словами Ольги Стефанішиної, увесь рік до початку саміту Україна вела перемовини про це з країнами-учасницями конференції, робота, що триває протягом цих двох тижнів, - частина політики щодо невизнання анексії Криму Росією.

Кліматичний саміт розпочався 31 жовтня в Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стануть учасниками конференції в межах дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням. Метою конференції є підтримка рівня глобального потепління якомога ближче до мети 1,5°C, встановленої Паризькою угодою 2015 року.

Планується виступ президента України Володимира Зеленського.