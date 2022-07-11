На контрольованій Україною території Донеччини заборонили продаж алкоголю

Про це йдеться на сайті Донецької ОДА.

Відповідний наказ про обмеження продажу спиртного підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".



Згідно з документом, з 11 липня 2022 року на території Донеччини на період дії правового режиму воєнного стану заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).



Нововведення впровадили з метою забезпечення громадської безпеки і порядку.



На території області організують патрулювання з метою контролю за дотриманням нових правил.

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