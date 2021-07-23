На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина

Про це повідомляє ЄП.

В Міноборони Вірменії заявили, що інцидент стався близько 17:00 і назвали його провокацією.



"Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по вірменських позиціях на Гегаркунікській ділянці кордону", - йдеться у повідомленні.

При цьому, додає Міноборони Вірменії, перед тим було чути стрілянину між азербайджанськими позиціями.



Повідомляється, що перестрілки троє вірменських солдатів отримали поранення.

Міноборони Азербайджану заявляє, що інцидент стався близько 16-00.

"23 липня приблизно о 16-00 підрозділи вірменських збройних сил здійснили обстріл позицій азербайджанських військових на Кельбаджарскій ділянці кордону", - заявили у відомстві.

Повідомляється, що від пострілу снайпера з боку противника загинув військовий Азербайджану.

Міноборони Азербайджану звинувачує вірмені у спробізагострити ситуацію і заявляє, що "вся відповідальність лежить на Вірменії".