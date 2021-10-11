На кордоні з окупованим Кримом закривають пункт пропуску "Чаплинка"
З 19 жовтня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом закриють
Про це йдеться в розпорядженні Херсонської обласної державної адміністрації, передає РБК-Україна.
"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.
Як зазначається, контроль за його виконанням покладено на заступника голови ОДА Едуарда Науменка.
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