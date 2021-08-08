На Кубі після масових протестів влада пішла на безпрецедентний крок в економіці

Про це повідомляє DW.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що Державна рада прийняла закон, який регулює створення і діяльність малих і середніх компаній зі штатом до 100 співробітників.

"Ми продовжуємо робити рішучі кроки по оновленню економічної моделі республіки", - сказав Діас-Канель.

Кубинська влада ще в лютому прийняли рішення залучати в державну економіку приватний бізнес, відкривши більшість галузей для діяльності малих підприємців та самозайнятих. Приватним підприємництвом займаються близько 600 тис. з 11,33 млн жителів острова.

В середині липня Кубу вперше за кілька десятиліть охопили масові антиурядові протести. Тисячі людей висловили своє невдоволення важким економічним становищем в країні, а також вимагали демократичних прав і свобод. В ході акцій сотні демонстрантів були затримані, щонайменше одна людина загинула.

Гавана звинуватила в заворушеннях США.

Економіка Куби у 2020 році впала на 11% через санкції США і вплив пандемії COVID-19 на туризм - одну з головних статей доходу економіки. У країні існує дефіцит товарів повсякденного попиту.

Нагадаємо, 12 липня у столиці Куби Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму.

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