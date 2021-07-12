На Кубі пройшли антиурядові протести, президент закликав прихильників "захистити революцію"

Про це повідомляє російська служба ВВС.



Люди вимагають більших свобод, демократії та рішучих дій уряду щодо COVID-19.



На Кубі фіксують рекордні показники захворюваності. Протестувальники закликають владу прискорити темпи вакцинації.



Люди також незадоволені дефіцитами електроенергії та їжі, які зростають.



Президент Куби Мігель Діас-Канель звинуватив США і кубино-американську мафію в "підігріванні атмосфери".



Діас-Канель закликав прихильників комуністів виходити на вулиці і давати відсіч протесту. За його словами, "прийшов час захистити революцію".



"Ми готові віддати своє життя. Їм потрібно переступити через наші трупи, якщо вони хочуть зустрітися з революцією. Ми будемо битися на вулицях", - заявив президент.



Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підтримав протест.



"США підтримують свободу вираження поглядів та зібрань на Кубі і будуть засуджувати будь-яке насильство або напад на протестувальників", - написав він у Twitter.

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