На Кубі пройшли антиурядові протести, президент закликав прихильників "захистити революцію"
У столиці Кубі Гавані та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти комуністичного режиму
Про це повідомляє російська служба ВВС.
Люди вимагають більших свобод, демократії та рішучих дій уряду щодо COVID-19.
На Кубі фіксують рекордні показники захворюваності. Протестувальники закликають владу прискорити темпи вакцинації.
Люди також незадоволені дефіцитами електроенергії та їжі, які зростають.
Президент Куби Мігель Діас-Канель звинуватив США і кубино-американську мафію в "підігріванні атмосфери".
Діас-Канель закликав прихильників комуністів виходити на вулиці і давати відсіч протесту. За його словами, "прийшов час захистити революцію".
"Ми готові віддати своє життя. Їм потрібно переступити через наші трупи, якщо вони хочуть зустрітися з революцією. Ми будемо битися на вулицях", - заявив президент.
Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підтримав протест.
"США підтримують свободу вираження поглядів та зібрань на Кубі і будуть засуджувати будь-яке насильство або напад на протестувальників", - написав він у Twitter.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.4
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе