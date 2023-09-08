На KyivBookFest відбудуться презентації книжок Сергія Руденка та Володимира В'ятровича про війну

Про це журналіст Сергій Руденко повідомив у Facebook.

"9 вересня о 13:00 в межах KyivBookFest разом із Володимиром В'ятровичем проведемо презентацію книжок "Наша столітня" (В'ятрович) та "Бій за Київ" (Руденко)", - написав він.

Обидві книжки вийшли у видавництві "Фабула".

"Бій за Київ" – це історія захисту столиці від російських окупантів навесні 2022 року. 17 розділів книжки охоплюють аналіз довоєнних подій, перші години нападу путінської армії та реакцію в українській столиці, обличчя спротиву українського народу, свідчення учасників боїв та історії героїв. Це історії Ігоря Лапіна, Ахтема Сеітаблаєва, Астамура Гумби, Дмитра Лінька, Романа Безсмертного, Романа Ратушного, Макса Левіна та багатьох інших українців, які зіграли роль в обороні міста.

Фото: fabulabook.com

Рецензію на книжку Сергія Руденка можна прочитати тут.

"Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну" розкриває історію протистояння українців загарбницькій політиці Російської імперії, а також передумови повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави 24 лютого 2022 року. Автор переконливо доводить, що "вся українська історія — це попередження: війни не можна було уникнути, вона, на жаль, не могла бути іншою. Наша нескінченна й не почута ні світом, ні подекуди нами самими історія — про спроби Росії поглинути Україну, розчинити українців, про страшні зусилля, якими наші північно-східні сусіди намагалися це робити ще з часів руйнування Батурина в 1708 році до знищених Ірпеня, Бучі та Маріуполя в наші дні. Від початку творення Російської імперії до її ганебного кінця".