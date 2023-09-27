На лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна окупанти перебазовуються: ЗСУ стримують спробу ворога просуватися. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Окрім атакуючих дій на півдні, під Бахмутом наші ЗСУ та Сили оборони стримують спробу ворога просуватися на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Там зараз певне затишшя, але достатньо умовне. На цьому напрямку зосереджена значна кількість російських окупантів. Певне перегрупування сил відбувається після того, як вони проводили тривалі і невдалі для себе атаки. Отже, це завчасне перебазування, бо резервів у противника не вистачає.

Луганський напрямок

Надія Замрига, майор, речниця 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіла про ситуацію на Луганському напрямку. За її словами, ворог не проводить штурмових дій, але активно використовує безпілотні літальні апарати, артилерію та авіацію.

"Дуже часто обстрілюють, навколишні села піддаються ракетним та авіаційним обстрілам", - каже Замрига.

За її словами, затишшя на фронті відбувається з кількох причин.

"Ворог поповнює свої втрати в особовому складі і техніці, бо вони були значні і продовжують бути значними. Те, що ворог накопичує сили, готується, ми чудово розуміємо. Після невдалих спроб наступу РФ на Куп'янському напрямку, ворог не заспокоїться, це очевидно", - розповіла майор.

Минулий тиждень був досить вдалий для зенітників ЗСУ. Вони знищили "Орлан" і два безпілотника під назвою ZALA.

Нова команда міністра оборони Рустема Умерова

Рішення мають ухвалити найближчим часом, бо без команди виконувати завдання, поставлені президентом, неможливо. Відомо, що заступником з питань фінансів Міністерства оборони України може бути Юрій Джигар - колишній заступник міністра фінансів України. Катерина Черногоренко, яка відома нам за проектом "Є малятко" може відповідати за цифровізацію в Міноборони. Наталія Келмикова відповідатиме за соціальне питання і медицину. Вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду.

Валерій Дробот, якщо інформація підтвердиться, відповідатиме за речове і продовольче забезпечення, це сегмент десь у 10 млрд гривень. Він раніше відповідав за закупівлі в компанії "МЕД-ІНВЕСТ".

Наразі немає інформації про кандидатів для заміни двох осіб - Володимира Гаврилова та Дениса Шарапова, які обоє відповідали за закупівлі озброєння. Фактично ціна цього сектора приблизно 300 млрд грн. Цілком ймовірно, що буде одна особа замість 2.

З приводу посади заступника зі стратегічних комунікацій, яку займала Ганна Маляр, подейкують, що цю посаду пропонували одному з відомих речників одного з командування, але той відмовився.

Після виходу програми стало відомо, що Кабінет міністрів України уже призначив нових трьох заступників міністра оборони України. Новими заступниками міністра оборони України Рустема Умєрова стали: