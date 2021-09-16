На Луганщині окупанти обстріляли Щастя: поранено очільника міської ВЦА
У Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли Щастя, поранивши керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця
Про це повідомили у Щастинській ВЦА у коментарі Бабелю.
По місту випустили 5 мін, влучивши в будівлю, де перебувають прикордонники.
Дунця госпіталізували до лікарні.
Штаб ООС ООС повідомив, що обстріли сталися попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм.
"Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.
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