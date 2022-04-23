На Луганщині окупанти влучили у насосну станцію, без води залишилися три міста
Окупанти знеструмили насосну станцію на Луганщині. Без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля
Про це йдеться в повідомленні очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлені насосні станції, які подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля", – заявив Гайдай.
Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.
- Російські окупанти продовжують штурмувати вільні міста Луганщини. Внаслідок артилерійських обстрілів у Попасній загинуло дві людини та одна отримала поранення.
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