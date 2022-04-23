На Луганщині окупанти влучили у насосну станцію, без води залишилися три міста

Про це йдеться в повідомленні очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ворожий снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Через це знеструмлені насосні станції, які подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля", – заявив Гайдай.

Наразі тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення.

Російські окупанти продовжують штурмувати вільні міста Луганщини. Внаслідок артилерійських обстрілів у Попасній загинуло дві людини та одна отримала поранення.