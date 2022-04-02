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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових, а до лікарні Алчевська з Попасної надійшло приблизно 30 поранених кадирівців, - Генштаб ЗСУ

На Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових, а до лікарні Алчевська з Попасної надійшло приблизно 30 поранених кадирівців, - Генштаб ЗСУ

2 квітня, 2022 субота
07:32

Росіяни активно залучають військових із Придністров'я для провокацій проти України, викрадають людей, обстрілюють житлові будинки, але несуть суттєві втрати й залишають загиблих окупантів на полі бою

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти відводять війська на окремих напрямках, імовірно, з метою посилення угруповань для подальшого наступу на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Вони активізували роботу з "добровольцями".

Міноборони РФ 1 квітня ухвалило рішення про проведення воєнних зборів із резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року. 

Крім того, росіяни активно залучають військових із Придністров'я для провокацій і демонстрацій на кордоні з Україною. Війська РФ і підрозділи невизнаної придністровсько-молдовської республіки передислоковуються для підготовки до демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують вчиняти протиправні дії, порушують норми міжнародного гуманітарного права, викрадають місцевих жителів, обстрілюють житлові квартали населених пунктів, мінують об’єкти цивільної інфраструктури, грабують і мародерять.

"Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. Так, у місті Алчевськ, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас, за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу 1 квітня ЗСУ відбили дев'ять російських атак і знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем окупантів.
 

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