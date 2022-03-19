На Луганщині, попри російські обстріли гуманітарних коридорів, вдалося евакуювати близько 700 людей, - ДСНС

Про це повідомила ДСНС у Telegramm.



"В безпеці! Сьогодні, 19 березня, евакуювали в рамках гуманітарного коридору близько 700 мешканців Луганської бласті", – йдеться у повідомленні.



При цьому в автобусів, що вивозили мешканців Попасної, багато поранених, не здатних самостійно пересуватися, оскільки окупанти постійно переривали "режим тиші". Евакуацію час від часу доводилося призупиняти.



Загалом з Попасної виїхадл 302 людини.



ДСНС також повідомила, що 160 людям вдалося евакуюватися з Сєвєродонецька і стільки ж - з Лисичанська, ще 30 - з Рубіжного. Ще якась кількість людей покинула Луганщину на власному транспорті, але інформація ще уточнюється.



"П‘ять фур з гуманітаркою заїхало в область. Завтра будуть роздавати допомогу в громадах", – додали в ДСНС.



Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють міста забороненою Женевськими конвенціями зброєю - застосували фосфорні боєприпаси у Попасній.