На Луганщині, попри російські обстріли гуманітарних коридорів, вдалося евакуювати близько 700 людей, - ДСНС
Евакуація з Попасної, що на Луганщині, відбувалася з перервами через постійне порушення "режиму тиші" з боку окупантів
Про це повідомила ДСНС у Telegramm.
"В безпеці! Сьогодні, 19 березня, евакуювали в рамках гуманітарного коридору близько 700 мешканців Луганської бласті", – йдеться у повідомленні.
При цьому в автобусів, що вивозили мешканців Попасної, багато поранених, не здатних самостійно пересуватися, оскільки окупанти постійно переривали "режим тиші". Евакуацію час від часу доводилося призупиняти.
Загалом з Попасної виїхадл 302 людини.
ДСНС також повідомила, що 160 людям вдалося евакуюватися з Сєвєродонецька і стільки ж - з Лисичанська, ще 30 - з Рубіжного. Ще якась кількість людей покинула Луганщину на власному транспорті, але інформація ще уточнюється.
"П‘ять фур з гуманітаркою заїхало в область. Завтра будуть роздавати допомогу в громадах", – додали в ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють міста забороненою Женевськими конвенціями зброєю - застосували фосфорні боєприпаси у Попасній.
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