На Луганщині спалахнула лісова пожежа: вогонь локалізовано

Про це передає пресслужба ДСНС.

"30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району", - йдеться вповідомленні.

Співробітники місцевого лісництва зорали землю по периметру пожежі.





Із залученням рятувальників, лісників і Збройних сил України вдалося запобігти поширенню вогню.

Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 чоловік особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області. За допомогою безпілотного літального приладу рятувальники постійно здійснювали моніторинг ситуації.





Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває.

Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.





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