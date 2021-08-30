На Луганщині спалахнула лісова пожежа: вогонь локалізовано
У Луганській області 30 серпня спалахнула лісова пожежа. Наразі вогонь локалізували, триває гасіння
Про це передає пресслужба ДСНС.
"30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району", - йдеться вповідомленні.
Співробітники місцевого лісництва зорали землю по периметру пожежі.
Із залученням рятувальників, лісників і Збройних сил України вдалося запобігти поширенню вогню.
Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 чоловік особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області. За допомогою безпілотного літального приладу рятувальники постійно здійснювали моніторинг ситуації.
Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває.
Під час пожежі загиблих та постраждалих не виявлено.
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