На Луганщині сталася смертельна ДТП із пасажирським мікроавтобусом
У вівторок, 14 грудня, на трасі Чугуєв-Мілове в Луганській області сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса
Про це повідомила у Facebook речниця Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.
Аварія трапилась у Старобільському районі поблизу с. Оріхове о 6:40.
"За попередньою інформацією водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя", - повідомила Погукай.
Унаслідок аварії один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів зазнали травм. Двох пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надали на місці події.
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