На Луганщині сталася смертельна ДТП із пасажирським мікроавтобусом

Про це повідомила у Facebook речниця Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.



Аварія трапилась у Старобільському районі поблизу с. Оріхове о 6:40.



"За попередньою інформацією водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя", - повідомила Погукай.



Унаслідок аварії один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів зазнали травм. Двох пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надали на місці події.

