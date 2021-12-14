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На Луганщині сталася смертельна ДТП із пасажирським мікроавтобусом

14 грудня, 2021 вiвторок
09:30
Кримінал

У вівторок, 14 грудня, на трасі Чугуєв-Мілове в Луганській області сталася смертельна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса

Про це повідомила у Facebook речниця Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

Аварія трапилась у Старобільському районі поблизу с. Оріхове о 6:40.
 
"За попередньою інформацією водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя", - повідомила Погукай.

Унаслідок аварії один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів зазнали травм. Двох пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надали на місці події.
 


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Луганська область
постраждалі
загиблий
Нацполіція
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