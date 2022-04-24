На Луганщині змінили час комендантської години
З 25 квітня на Луганщині комендантська година триватиме від 20:00 до 05:00
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Від завтра, 25 квітня, на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00", - наголосив він.
Сергій Гайдай закликав громадян дотримуватися правил заради особистої та громадської безпеки.
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