На Луганщині змінили час комендантської години

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Від завтра, 25 квітня, на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00", - наголосив він.



Сергій Гайдай закликав громадян дотримуватися правил заради особистої та громадської безпеки.

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