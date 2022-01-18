На Луганщині знайшли застреленим військового-контрактника, - прокуратура
У Луганській області знайшли тіло військовослужбовця. Попередня версія події - самогубство
Про це передає Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил.
"18.01.2022 Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події виїхав керівник Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Щастинського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, представники військової служби правопорядку, експерти.
Попередньо встановлено, що військовослужбовець покінчив життя самогубством шляхом пострілу у підборіддя з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.
За фактом загибелі військовослужбовця, Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.
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