На Львівщину доставлено 30 тис. упаковок кровоспинних препаратів  для воїнів. Це річний запас армії Польщі, - Микола Княжицький

Про це повідомляє народний депутат Ураїни від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, інформує Еспресо.TV.



"Львівщина. Кордон... Доставили в Україну дві швидких допомоги, пікап для армії, 30 тисяч упаковок кровоспинних ліків для воїнів ( це є річний запас польської армії), памперси і інші дитячі товари для переселенців у Львів і Івано-Франківськ", - зазначив політик.



" Дякую за щире служіння голові секретаріату "ЄС" на Івано-Франківщині Юрію Глинському, Сергію Басарабу, Володимиру Федоришину, генеральному директору Коломийського госпіталю ветеранів війни, друзям-волонтерам зі США, Польщі і Німеччини", - додав Княжицький.



"Весь світ допомагає нам, а кожен з нас працює на перемогу", - наголосив Микола Княжицький.





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