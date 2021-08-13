На Маковія в Україні очікується антициклон та чудова погода, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"На Маковія в Україні буде чудова погода", - наголосила вона.

Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24°C…+29°C.

Антициклон на ім’я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду.





Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт.

15 серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26°C…+31°C.

Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях.

У Києві на Маковія передбачається сонячна погода з температурою повітря +27°C…+28°C.

У неділю, 15 серпня, в столиці почнуть ворушитися стовпчики термометрів, піднімуться до +30°C.

З початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30°C…+35°C.

"Тому вихідні будуть найкращим взірцем помірної погоди, практично ідеальної серпневої синоптичної ситуації", - зазначила пані Діденко.





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