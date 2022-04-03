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На Миколаївщині 78-річний дідусь підпалив російський "Град" коктейлем Молотова

3 квітня, 2022 неділя
14:11
війна з Росією

У місті Баштанка, Миколаївської області, місцевий 78-річний житель підпалив коктейлем Молотова ворожу установку "Град"

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ в facebook. 

Представники місцевої ТрО розповіли, що 78-річний дідусь хотів записатися до лав територіальної оборони, але його не взяли через похилий вік.

"Згодом у Баштанці зав’язався бій із російськими орками. Дід Василь прийшов на блокпост та взяв коктейль Молотова. Згодом кинув його у "Град", установка спалахнула", - написали у Теробороні ЗСУ.  

 

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ЗСУ
Миколаївщина
Град
Миколаївська область
бій
територіальна оборона
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