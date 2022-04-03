На Миколаївщині 78-річний дідусь підпалив російський "Град" коктейлем Молотова

Про це повідомляє Територіальна оборона ЗСУ в facebook.

Представники місцевої ТрО розповіли, що 78-річний дідусь хотів записатися до лав територіальної оборони, але його не взяли через похилий вік.

"Згодом у Баштанці зав’язався бій із російськими орками. Дід Василь прийшов на блокпост та взяв коктейль Молотова. Згодом кинув його у "Град", установка спалахнула", - написали у Теробороні ЗСУ.

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