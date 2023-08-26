На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: є загиблий та 8 травмованих

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

"Вчора, 25 серпня, приблизно о 23:20 на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу села Половинки Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna", - йдеться у повідомлені.

Фото: Поліція Миколаївської області

Зазначається, що унаслідок аварії загинув 32-річний пасажир Renault, його водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Натомість водій та пасажири автомобіля Mercedes, серед яких четверо дітей віком від 9 місяців до 7 років, отримали тілесні ушкоджені різного ступеню тяжкості.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".