На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: є загиблий та 8 травмованих
У п'ятницю, 25 серпня, о 23:20 у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автівок. Унаслідок цього загинула людина, ще 8 травмовані, серед них 4 дитини
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
"Вчора, 25 серпня, приблизно о 23:20 на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу села Половинки Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna", - йдеться у повідомлені.
Фото: Поліція Миколаївської області
Зазначається, що унаслідок аварії загинув 32-річний пасажир Renault, його водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.
Натомість водій та пасажири автомобіля Mercedes, серед яких четверо дітей віком від 9 місяців до 7 років, отримали тілесні ушкоджені різного ступеню тяжкості.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
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