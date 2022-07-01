На найбільшій у світі шоколадній фабриці знайшли сальмонеллу
Небезпечну бактерію виявили на шоколадному заводі в Бельгії, яким керує швейцарська група Barry Callebaut. Виробництво тимчасово призупинили
Про це інформує The Guardian.
Представник компанії заявив, що виробництво на фабриці, яка виготовляє рідкий шоколад оптовими партіями для 73 кондитерських компаній, було призупинено з метою запобігання розповсюдження бактерії, яка викликає сальмонельоз - інфекційне захворювання, що супроводжується діареєю та лихоманкою.
У компанії заявили, що 72 з 73 компаній підтвердили, що вчасно припинили поставки потенційно зараженого шоколаду, щоб запобігти потраплянню в магазини.
Як передає The Guardian, наразі не було повідомлень про випадки сальмонельозу серед споживачів.
"Розповсюдження усіх продуктів, вироблених після тестування, було заблоковано. Компанія наразі зв’язується з усіма клієнтами, які могли отримати заражені продукти. Виробництво шоколаду у Wieze залишається призупиненим до подальшого повідомлення", - повідомив представник компанії.
За його словами, більшість продуктів, які виявилися зараженими, все ще знаходяться на місці.
Barry Callebaut постачає какао та шоколадну продукцію багатьом компаніям харчової промисловості, включно з такими гігантами галузі, як Hershey, Mondelēz, Nestlé та Unilever.
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