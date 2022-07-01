Про це інформує The Guardian.



Представник компанії заявив, що виробництво на фабриці, яка виготовляє рідкий шоколад оптовими партіями для 73 кондитерських компаній, було призупинено з метою запобігання розповсюдження бактерії, яка викликає сальмонельоз - інфекційне захворювання, що супроводжується діареєю та лихоманкою.



У компанії заявили, що 72 з 73 компаній підтвердили, що вчасно припинили поставки потенційно зараженого шоколаду, щоб запобігти потраплянню в магазини.



Як передає The Guardian, наразі не було повідомлень про випадки сальмонельозу серед споживачів.

"Розповсюдження усіх продуктів, вироблених після тестування, було заблоковано. Компанія наразі зв’язується з усіма клієнтами, які могли отримати заражені продукти. Виробництво шоколаду у Wieze залишається призупиненим до подальшого повідомлення", - повідомив представник компанії.



За його словами, більшість продуктів, які виявилися зараженими, все ще знаходяться на місці.



Barry Callebaut постачає какао та шоколадну продукцію багатьом компаніям харчової промисловості, включно з такими гігантами галузі, як Hershey, Mondelēz, Nestlé та Unilever.



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