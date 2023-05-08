На Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа, - ЗМІ
Після закінчення вечірньої повітряної тривоги стало відомо про велику пожежу в Одеській області
Про це на своєму ТГ-каналі повідомляє "Суспільне. Одеса".
"На Одещині пожежа після вибуху", - поінформували одеські журналісти о 23:49.
Перед цим вони чули в Одесі "сильний вибух".
Повітряна тривога оголошувалася в Одесі та Одеській області у проміжку 22:58 - 23:39.
Офіційних подробиць ще немає.
"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - поінформував о 00:10 голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе