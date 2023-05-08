На Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа, - ЗМІ

Про це на своєму ТГ-каналі повідомляє "Суспільне. Одеса".

"На Одещині пожежа після вибуху", - поінформували одеські журналісти о 23:49.

Перед цим вони чули в Одесі "сильний вибух".

Повітряна тривога оголошувалася в Одесі та Одеській області у проміжку 22:58 - 23:39.

Офіційних подробиць ще немає.

"Одещина. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці - пізніше", - поінформував о 00:10 голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.