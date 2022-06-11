Про це інформує в телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Я почну зі слів співчуття. Співчуття сім'ї загиблого. Ця людина загинула не на фронті або на виробництві. Ця людина, Царство їй Небесне, загинула менше ніж годину (після 18.00, – Ред.), відпочиваючи на пляжі чорноморського узбережжя Одеської області. Загинув немає від сонячного удару, немає від диверсійно-розвідувальної групи противника. Загинув підірвавшись на міні", – розповів Братчук.

Речник вкотре закликав ігнорувати застереження, щодо відвідування пляжів і купанні у морі, адже нині всі пляжі Одещини заміновані.

"Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - додав речник.

У телеграм-каналі "Х...вая Одесса" повідомляють, що загиблим був переселенцем із Донеччини: "Прийшли на пляж із сім'єю, батько пішов міряти глибину. Переселенці із Донецької області".

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