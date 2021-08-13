На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
У Білгород-Дністровському районі Одеської області поліцейський автомобіль з'їхав у кювет. У результаті події три людини загинули, ще один отримав травмування
Про це передає пресслужба поліції області.
За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет.
Так, у результаті троє працівників поліції загинули, ще один отримав травмування.
Наразі обставини аварії встановлюються.
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