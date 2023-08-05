На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, пасажирку госпіталізували
Увечері 4 серпня у межах села Барабой на автодорозі Одеса - Білгород-Дністровський зіштовхнулися дві автівки. Унаслідок ДТП водій одного з авто загинув на місці, його пасажирку доставили у лікарню
Про це інформує головне управління Нацполіції в Одеській області.
За даними поліції, автомобіль марки "Audi" виїжджав з другорядної дороги на головну і не пропустив BMW, яким керував 34-річний чоловік. Зазначається. що саме він мав перевагу в русі, а зіткнення допустив 23-річний водій Audi.
Унаслідок ДТП чоловік, який був за кермом Audi, загинув, а його 22-річну пасажирку госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. У поліції встановили, що водій перебував у стані свідомості та тверезості.
Натомість водій BMW та 15-річний пасажир не постраждали.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз.
- Також 4 серпня у Львові на вулиці Наукова зіткнулися два автомобілі. З однієї легківки рятувальникам довелося діставати 71-річну водійку.
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