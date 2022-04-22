На Одещині у Великодню ніч скасували комендантську годину

Про це повідомила обласна військова адміністрація у Facebook.



Розпорядженням начальника ОВА Максима Марченка з 23 квітня до 24 квітня скасовується комендантська година.



У цей час буде посилено патрулювання вулиць правоохоронцями та силами Національної гвардії.



"У церквах і храмах відбуватимуться святкові богослужіння, які зможуть відвідати усі віряни. Однак безпека понад усе і Великдень не скасовує належного реагування на повітряні тривоги", - наголосив Марченко.

