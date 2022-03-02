На Одещині в бомбосховищі зареєстрували шлюб

Про це повідомили в Авангардівський селищній раді на Facebook.



Молодятами стали поліцейський Владислав Клевець та його кохана Наталя.



"О 10.15 ранку адміністратор Авангардівського ЦНАП Олена Шрамко зареєструвала шлюб Клевець Владислава і Наталії. Розпис розпочали в приміщенні ЦНАПу, але отримали сигнал Тривога і всі перейшли до бомбосховища. І вже тут Владислав і Наталія офіційно стали чоловіком і дружиною", - йдеться у повідомленні.

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