На Одещині в бомбосховищі зареєстрували шлюб
2 березня, на Одещині, у селищі Авангард працівники Центру надання адміністративних послуг зареєстрували шлюб у бомбосховищі
Про це повідомили в Авангардівський селищній раді на Facebook.
Молодятами стали поліцейський Владислав Клевець та його кохана Наталя.
"О 10.15 ранку адміністратор Авангардівського ЦНАП Олена Шрамко зареєструвала шлюб Клевець Владислава і Наталії. Розпис розпочали в приміщенні ЦНАПу, але отримали сигнал Тривога і всі перейшли до бомбосховища. І вже тут Владислав і Наталія офіційно стали чоловіком і дружиною", - йдеться у повідомленні.
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