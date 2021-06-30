На Одещині викрили контрабанду кокаїну вартістю $10 млн

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБУ отримали оперативну інформацію, що наркоділки планують ввезти кокаїн на кораблі, який прибув до Морського торговельного порту "Південний". Наркотик був прихований у вентиляційних люках вантажного контейнера з бананами. Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили 46 брикетів із кокаїном. Загальна вага наркотику (брутто) – майже 57 кг", - йдеться у повідомленні.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та участі у контрабанді наркотиків.



