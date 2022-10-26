На південному фронті ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" та склад з боєприпасами

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку, в операційній зоні Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Наносить вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення", - пишуть в ОК "Південь".

По обіді російський ворог атакував позиції ЗСУ з неба. Українська авіація відповіла трьома ударами по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки.

Українські ракетно-артилерійськими підрозділи виконали за добу, 25 жовтня, 217 вогневих завдань. Ліквідовано 26 рашистів.

ЗСУ знищили 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс "Тор", 6 одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат ще розвідується.

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