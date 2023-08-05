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На південному напрямку немає нових ударних формувань ворога, але росіяни здійснюють маневри, - ОК "Південь"

5 серпня, 2023 субота
10:13
Війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

На південному напрямку фронту не спостерігаються нові ударні формування російської армії. Проте РФ продовжує здійснювати маневри за допомогою своїх власних військових сил і засобів

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, Сили оборони продовжують зачищати смугу лівого берега, однак ворог залишає за собою обстріли правобережжя. У середньому військові фіксують 55 обстрілів за добу.

"Вони відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватись з тієї ситуації, перетягувати й маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо, але маневри ворог своїми силами здійснює”, - зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що, потерпаючи поблизу Запоріжжя, росіяни залишають Дніпровський напрямок основним для відновлення. 

Крім цього, Гуменюк заявила, що на Південному напрямку за минулу добу Сили оборони знищили 47 окупантів, 2 станції радіоелектронної боротьби, 4 великокаліберні гармати й дуже багато автобронетанкової техніки. Зараз результати уточнюються.

  • У Генштабі повідомляли, що на фронті протягом 4 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 36 боєзіткнень. Росіяни за добу війни в Україні втратили 4 танки, 32 одиниці артилерійських систем та 620 своїх військовослужбовців.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
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