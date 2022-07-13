На Півдні є передумови, щоб витискати ворога з нашої території, - Згурець
На південному фронті ЗСУ забезпечує просування по окремим напрямкам
Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.
"Ми маємо ділянку фронту в межах 1 тис. км, де відбуваються бойові дії з використанням ворожої артилерії, але її ефективність і використання суттєво зменшилась. Проводити противнику дії на такій широкій ділянці фронту практично неможливо", - сказав він.
На його думку, зараз відбувається певна стабілізація франту з огляду на брак живої сили і техніки у противника для здійснення атак.
"Це те, що ми вважаємо оперативною паузою через виснаження російських військ. Якщо ми говоримо про українські війська, то ми орієнтуємось на те, щоб забезпечити стабілізацію лінії фронту навколо Слов'янська і Краматорська, не допустити просування противника по лінії Сіверськ-Соледар-Бахмут, не допуститиперерізання траси на Бахмут, використовуючи ті сили і засоби, які в нас є", - зазначив експерт.
Згурець зазначив, що на Півдні ситуація є гнучкою.
"Представники ОК "Південь" кажуть, що ситуація на певних ділянках міняється та ми забезпечуємо просування по окремим напрямкам. Там активно працює наша авіація. На Півдні є передумови, щоб витискати ворога з нашої території", - підсумував він.
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