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На півдні Одещини впроваджено нові обмеження поблизу кордону

21 травня, 2022 субота
15:43
Суспільство Кордон

В межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів з 23 травня вводять обмеження на в’їзд, роботи у прикордонній смузі, плавання у внутрішніх водах

Про це інформують на сайті Державної прикордонної служби України.

Із 23 травня 8 години в межах контрольованих прикордонних районів Одеської області забороняється:

  • В’їзд у визначену смугу місцевості вздовж кордону, окрім:

людей, які проживають або працюють в її межах, власників земельних ділянок, транзитних водіїв, за умов наявності у них відповідних документів, або особи, що надали письмове запрошення близьких родичів, що постійно проживають у смузі.

  • Провадження робіт, за винятком:

сільськогосподарських та інших згідно з переліком, визначених пунктом 17 Положення про прикордонний режим та будівельних, що виконуються відповідно до міжнародних договорів.

  • Відпочинок населення, рибальство, полювання та випас худоби:

за винятком ділянки місцевості вздовж річки Турунчук від місця впадіння Шпакового до Дністера.

  • Скупчення транспортних засобів

понад двох авто та зупинки довше 20 хвилин, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками, за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих жителів Градениці при наявності документів.

  • Перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.
  • Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій:

окрім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення.

  • Використання повітряних суден, без пілотованої техніки.
  • Рух ділянкою дороги Одеса-Рені в районі Паланка Республіки Молдова:

людей в пішому порядку, чоловікам віком від 18 до 60 років, окрім тих, що мають законні підстави для виїзду за кордон, а також водії.

  • Заборону руху на транспортному засобі по автомобільній дорозі Одеса-Рені не застосовувати до водіїв, які:

забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури, надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру, водії вантажних авто залучених до міжнародних перевезень та мають попереднє погодження Білгород-Дністровського прикордонного загону.

  •  Плавання усіх маломірних суден та інших плавзасобів, за винятком суден флоту рибної промисловості при наявності дозвільних документів на промисел, у межах внутрішніх вод.

Обмеження не поширюється на військових, правоохоронних, органів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої меддопомоги та інших суб’єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів.

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прикордонний режим
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