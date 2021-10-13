На півдні Туреччині почалась лісова пожежа

Про це Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.

"Зміна напрямку вітру та крутий рельєф ускладнюють роботу", - повідомив мер Кемера.



У гасінні задіяно 13 пожежних авто, 4 вертольоти, 2 бульдозери, водомети.

Вогонь виник в лісовій зоні на плато Учолук, із невідомої причини.