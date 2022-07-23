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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На півдні ЗСУ знищили близько 100 загарбників, уразили два опорні пункти, скупчення військ і техніки та склад боєприпасів

На півдні ЗСУ знищили близько 100 загарбників, уразили два опорні пункти, скупчення військ і техніки та склад боєприпасів

23 липня, 2022 субота
01:58
війна з Росією 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

На Південному напрямку за минулу добу знищено 93 російських загарбників, українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині

Про це у Фейсбуку повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує оборонятися, намагаючись утриматися на зайнятих рубежах за рахунок обстрілів реактивними системами залпового вогню й авіаційних ударів", - ідеться в повідомленні.

Вдень парою ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 атаковано околиці Андріївки, без втрат. Надвечір 60 реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляно село Канівське на Запоріжжі. Влучання по відкритій прибережній місцевості та островах у Дніпрі. Втрат та руйнувань нема.

Як зазначається, українською штурмовою авіацією та гелікоптерами завдано чотирьох ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню ворожої сили й техніки на Миколаївщині.

Втрати ворога становлять: 93 військових, РСЗВ "Град", три БТР-82, дві самохідні гармати "Піон", шість одиниць автотехніки, а також склад з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Одночасно, побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.

"У штормовому Чорному морі продовжують чатувати два ракетоносці з 16 "Калібрами", кількість ВДК збільшилась до двох", - додали в ОК "Південь".

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Миколаївщина
Херсонщина
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