На північ від Авдіївки ЗСУ мають оперативний успіх, - начальник МВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що ситуація в Авдіївці залишається напруженою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За минулу добу ворог здійснив близько 20 масованих обстрілів міста та 4 авіаракетних удари. По позиціях навколо міста противник здійснив близько 200 обстрілів, 6 авіаракетних ударів. Ворог намагався проводити штурмові дії, але без успіху. На північ від Авдіївки ЗСУ мають певний оперативний успіх. Українська армія потрохи контратакує", - зазначив Барабаш.
- На Лиманському та Бахмутському напрямках втрати Росії за добу становили понад 160 солдатів, ще близько 230 окупантів отримали поранення. На Мар'їнському напрямку - близько 70 убитими та понад 100 пораненими
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