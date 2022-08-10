На Полтавщині 10—11 серпня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
На Полтавщині в Гадяцькій громаді 10—11 серпня проведуть навчальні стрільби. Місцевих попередили про постріли
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"10 й 11 серпня на території Гадяцької громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
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