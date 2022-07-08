На Полтавщині проведуть навчальні стрільби, жителів Миргородської громади закликали зберігати спокій
Місцевих жителів Миргородської громади у Полтавській області попередили про навчальні стрільби і закликали бути спокійними
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграм.
"8 липня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби", - написав він.
Жителям кажуть зберігати спокій, якщо почують звуки пострілів.
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