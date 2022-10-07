На Полтавщині проводитимуть навчання: буде чути постріли та польоти квадрокоптерів
Сьогодні в Полтавській громаді буде чути звуки пострілів - проводитимуть навчальні стрільби та польоти квадрокоптерів
Про це інформує в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"7 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби та польоти квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні та завтра - 7 в 8 жовтня проводитимуть навчальні стрільби на території Гадяцької громади Полтавської області.
"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - додав Лунін.
- Крім того, у Димерській громаді Київщини 7 жовтня проведуть навчання саперів і знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому лунатимуть вибухи.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.16
Купівля 40.16Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе