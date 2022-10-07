На Полтавщині проводитимуть навчання: буде чути постріли та польоти квадрокоптерів

Про це інформує в телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"7 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби та польоти квадрокоптерів", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні та завтра - 7 в 8 жовтня проводитимуть навчальні стрільби на території Гадяцької громади Полтавської області.

"Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - додав Лунін.

Крім того, у Димерській громаді Київщини 7 жовтня проведуть навчання саперів і знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому лунатимуть вибухи.

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