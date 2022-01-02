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На популярному єгипетському курорті випав сніг

2 січня, 2022 неділя
11:30
Світ Сніг у Єгипті

На початку нового року в єгипетському місті Хургада випав сніг з градом

Про це повідомляє Egypt Today.  

Очевидці опублікували фото та відео незвичного для Єгипту явища у соціальних мережах. 

В Хургаді також пройшли проливні дощі, через які затопило деякі вулиці. Через складні погодні умови 2 січня у регіоні закрили школи. 

Міністр місцевого розвитку Єгипту Махмуд Шаараві закликав громадян триматися подалі від дерев, рекламних щитів та стовпів, а водіїв - уникати перевищення швидкості та дотримуватися безпечної дистанції. 

За прогнозами синоптиків, в Єгипті подекуди очікується подальше зниження температури.

 

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сніг
Єгипет
Град
Хургада
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