На порядку денному засідання РНБО немає питання усунення Кличка, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у порядку денному засідання РНБО, яке пройде 20 серпня, попередньо немає питання про усунення з посади голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка
Про це він заявив під час брифінгу в Києві, передає Укрінформ.
"З тих питань, які попередньо були наголошені, матеріалів у мене по жодному з них немає, але з тих питань, які були наголошені, там такого питання не було. Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але побачимо", - наголосив Разумков.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив провести засідання Ради національної безпеки та оборони 20 серпня.
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