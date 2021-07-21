На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою: шестеро дітей постраждали

Про це повідомляє прес-служба поліції.



"На Надвірнянщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії до лікувального закладу доставлено вісім осіб, серед яких – шість дітей. Наразі встановлюються усі обставини ДТП", - йдеться у повідомленні.



40-річний мешканець Житомирської області рухався автомобілем "Volkswagen Transporter" у напрямку міста Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з автомобілем "DAF". Останнім транспортним засобом керував 26-річний мешканець Надвірнянщини.



У результаті аварії до лікарні доставлено водія автомобіля "Volkswagen Transporter" і семеро пасажирів віком 38, 17, 15, 13, 11 (дві особи) і 8 років, які є мешканцями Житомирщини.



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