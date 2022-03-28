На Рівненщині офіційно мешкає 32 650 переселенців, - голова Рівненської ОДА
Загалом область прийняла понад 37 тисяч людей
Про це повідомив голова Рівненської ОДА/ОВА Віталій Коваль, передає "Espreso.TV".
Рівненський район – 18 869 осіб;
Дубенський район – 7 204 особи;
Сарненський район – 4 178 осіб;
Вараський район - 2 399 осіб.
"Нагадаю, переселенці, що втратили роботу через бойові дії, можуть отримати 6,5 тис. грн від держави. Це робиться у рамках програми Президента України «єПідтримка». Але людина обов’язково повинна бути зареєстрованою внутрішньо переміщеною особою", - написав Віталій Коваль.
- Нагадаємо, на Рівненщину через воєнні дії переїхав Луганський медуніверситет
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