На Рівненщині офіційно мешкає 32 650 переселенців, - голова Рівненської ОДА

Про це повідомив голова Рівненської ОДА/ОВА Віталій Коваль, передає "Espreso.TV".

Рівненський район – 18 869 осіб;

Дубенський район – 7 204 особи;

Сарненський район – 4 178 осіб;

Вараський район - 2 399 осіб.

"Нагадаю, переселенці, що втратили роботу через бойові дії, можуть отримати 6,5 тис. грн від держави. Це робиться у рамках програми Президента України «єПідтримка». Але людина обов’язково повинна бути зареєстрованою внутрішньо переміщеною особою", - написав Віталій Коваль.

Нагадаємо, на Рівненщину через воєнні дії переїхав Луганський медуніверситет

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