На Рівненщині понад 100 українців закінчили курси для операторів безпілотників
У Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості 106 цивільних та військових українців пройшли курси для операторів безпілотників
Про це повідомляє начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він зазначив, що слухачами чотириденних курсів для операторів безпілотних літальних апаратів, які Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості запустив ще восени 2022 року стали 106 цивільних і військових українців.
Коваль підкреслив, що безпілотники можуть виконувати широкий спектр функцій в сільському та лісовому господарстві, в археології та будівництві, на полі бою, для екологічного контролю, пошуково-рятувальних робіт, картографії, моніторингу електромереж, при створенні художніх та документальних фільмів, рекламних роликів, музичних кліпів, репортажів новин, а також для висвітлення спортивних змагань та ігор.
"Зростаючий попит на спеціалістів у цій сфері збільшив і кількість охочих опанувати навичками керування БПЛА. На сьогодні Рівненський ПТО ДСЗ випустив вже 106 фахівців за напрямом оператора дрона", - заявив голова ОВА.
За його словами, слухачі проходять інтенсивні базові курси теоретичної підготовки, під час якої вивчають технічні характеристики дронів, правила використання в різних погодних умовах, техніку безпеки. А згодом навчання переходить до практичної частини, де вже безпосередньо відпрацьовуються польоти, базові маневри та навчаються оброблювати відзнятий матеріал.
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