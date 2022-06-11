На сході ЗСУ знищили 20 окупантів та 8 одиниць техніки
11 червня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 20 осіб особового складу агресора та 8 одиниць техніки.
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Схід" у Facebook.
"Сьогодні, 11 червня, наші воїни знищили: особового складу – 20, бойових машин піхоти – 1, АТТ – 4, безпілотників – 3", - йдеться в повідомленні.
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