На Слобожанському напрямку наші ППО знищила ворожий бомбардувальник та БПЛА
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає "Еспресо. TV".
"Відплатимо за кожен удар! Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА. Працюємо далі!", - пишуть наші захисники.
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