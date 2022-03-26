На Слобожанському напрямку наші ППО знищила ворожий бомбардувальник та БПЛА

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає "Еспресо. TV".

"Відплатимо за кожен удар! Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА. Працюємо далі!", - пишуть наші захисники.

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