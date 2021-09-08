На станції "Академік Вернадський" планують виробляти сувеніри

Про це повідомила експертка з комунікацій Національного антарктичного наукового центру Олена Марушевська під час пресконференції, передає Укрінформ.



"Цей проєкт ми робили два роки, бо минулого року хотіли запускати, але через коронавірус обладнання трошки застрягло. Цього року вже встановили обладнання, але туристів немає, бо там немає ніяких лікарень, і наразі Антарктида закрита для туристів... Цей проєкт дозволяє нам всім задуматись, який є пластик, що пластик є різний, і його можна сортувати по-різному, і в ньому є різні перспективи перетворення. Дуже сподіваємось, що коли Антарктиду відкриють, а це буде наступного року, чи, може, через рік, у нас вже повністю налагодиться асортимент цих сувенірів, і різні можливості. І тоді це буде великий крок вперед для України, тому що в Антарктиді дуже сильною позитивною рисою станції вважається якомога менший екологічний слід", - сказала Марушевська.



Вона зазначила, що ініціатива переробки пластику наразі дуже сильно розповсюджена в Україні.



За словами заступника директора Національного антарктичного наукового центру Вячеслав Марченко, ініціатива з переробкою пластику дозволить зменшити кількість відходів, які утворюються на станції та потребують вивозу з Антарктиди.



Сувенірну продукцію виготовлятимуть з пластику, маркованого 2 (кришечки від пластикових пляшок та флакони з побутової хімії).

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