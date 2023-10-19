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"На сто відсотків упевнений": Усик дав прогноз на бій Ф'юрі проти зірки UFC

19 жовтня, 2023 четвер
19:28
Спорт Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)

Олександр Усик переконаний, що британський боксер Тайсон Ф'юрі легко переможе бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції

Про це Усик заявив у інтерв'ю на власному каналі в YouTube.  

За словами українця, він не вірить у здатність Нганну перемогти Ф'юрі у поєдинку за правилами боксу. 

"Для Ф'юрі бій із Нганну - це булка з маслом. Я виключно говорю з точки зору боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може десь бахнути, і воно прилетить - так, він може це зробити. Але як ти можеш зробити це з двометровим гігантом, у якого за плечима 20 років у боксі?" - запитав Усик.   

Він наголосив, що для Нганну бій проти Ф'юрі буде першим у боксі. 

"Проти Ф'юрі б'ється хлопець, у якого немає жодного поєдинку як боксера. Так, як боєць UFC він крутий чемпіон, конкретно я не кажу, що він якийсь лівий. Він чемпіон UFC, але UFC це не бокс", - констатував Усик. 

Він підсумував, що на сто відсотків впевнений у перемозі британця.  

"Я на сто відсотків упевнений, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій, не особливо напружуючись. Якщо щось зміниться під час бою - умовно, Ф'юрі лежатиме на підлозі, то я запишу відео і скажу: "Ні фіга собі, я наморозив, а тут, виявляється, таке". Так, я визнаю, що помилився, але потрібно дочекатися. Подивимося", - сказав Усик.

Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).   

Поєдинок Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).   

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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