На столичній Великій Кільцевій таксі Volkswagen Polo "наздогнало" універсал Chevrolet Lacetti
У Києві на перехресті Великої Кільцевої дороги та вулиці Газопровідної вдень у неділю, 8 серпня 2021 року, сталася ДТП
Подробиці наводять ВартовіЕспресо.
За попередніми даними, автомобіль однієї з популярних служб таксі Chevrolet Lacetti та універсал Volkswagen Polo рухалися у попутньому напрямку зі сторони площі Шевченка в сторону КПП "Пуща-Водиця", що на Гостомельському шосе.
З невідомих наразі причин відбулося зіткнення. Внаслідок аварії постраждало четверо людей. Їх з травмами різного ступеня тяжкості забрали до лікарні.
На місці працює поліція, рятувальники та слідчо-оперативна група.
Механізм та подробиці ДТП з'ясує слідство.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе