На столичній Великій Кільцевій таксі Volkswagen Polo "наздогнало" універсал Chevrolet Lacetti

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.



За попередніми даними, автомобіль однієї з популярних служб таксі Chevrolet Lacetti та універсал Volkswagen Polo рухалися у попутньому напрямку зі сторони площі Шевченка в сторону КПП "Пуща-Водиця", що на Гостомельському шосе.























З невідомих наразі причин відбулося зіткнення. Внаслідок аварії постраждало четверо людей. Їх з травмами різного ступеня тяжкості забрали до лікарні.



На місці працює поліція, рятувальники та слідчо-оперативна група.



Механізм та подробиці ДТП з'ясує слідство.

